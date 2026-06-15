Чемпионат мира по футболу. Сборные Нидерландов и Японии сыграли вничью

В Далласе сборные Нидерландов и Японии сыграли вничью 2:2. Все голы были забиты после перерыва.

В первом тайме голландцы больше владели мячом (69 %), но игра была равной. Скорости были невысокими и опасных моментов почти не было.

На 3-й минуте Гакпо направил мяч в штрафную. Мален выиграл борьбу и нанес удар с разворота. Вратарь выручил. На 34-й минуте Рейндерс навесил. Мален головой попытался перевести мяч в сетку. Судзуки мяч парировал.

В самом конце первого тайма японцы провели две перспективные атаки. На 43-й минуте Накамура пробил неточно. Через 2 минуты мяч после удара Уэды попал в сетку с внешней стороны.

На 51-й минуте Гравенберх навесил в центр штрафной. Вирджил ван Дейк головой направил мяч в дальний угол. Мяч от штанги отлетел в сетку 1:0.

На 57-й минуте Аясэ Уэда нанес удар из-за пределов штрафной. Мяч задел защитника и влетел в сетку 1:1.

На 64-й минуте следует пас вперед. Гравенберх сбросил мяч. Крисенсио Саммервилл отправил мяч в дальний нижний угол 2:1. На 73-й минуте Фрэнки де Йонг делает длинный пас вперед. Коди Гакпос фланга сместился в штрафную, обыграл защитника и направил мяч в ближний угол. Вратарь выручил.

Забив второй гол, голландцы перешли на игру с тремя центральными защитниками.

Японцы проигрывали, поэтому в конце матча перешли на более атакующую схему.

На 89-й минуте после подачи углового Даити Камада сравнял счет 2:2.