ЦАХАЛ: в городе Газа предпринята попытка ликвидации одного из ключевых террористов ХАМАСа

30 августа 2025
время публикации: 30 августа 2025 г., 19:34 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 19:52
ЦАХАЛ: в городе Газа ликвидирован один из ключевых террористов ХАМАСа
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Некоторое время назад силы ВВС ЦАХАЛа под руководством Южного командования и при содействии военной разведки (АМАН) предприняли попытку ликвидации одного из ключевых террористов ХАМАСа в районе города Газа. Об этом сообщается в совместном заявлении ЦАХАЛа и ШАБАКа.

Перед нанесением удара были приняты меры, призванные минимизировать вероятность нанесения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, дополнительных разведданных и воздушного наблюдения.

Террористические организации в секторе Газы систематически нарушают международное право, используя гражданские учреждения и население в качестве живого щита для террористической деятельности.

Палестинские СМИ сообщают, что целью удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа, был пресс-секретарь "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАС) Абу Убайда.

Террористическая организация заявила, что в результате атаки десятки человек были убиты и ранены.

