Из сектора Газы возращены останки Идана Штиви, спасавшего участников фестиваля "Нова"
время публикации: 30 августа 2025 г., 22:33 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 23:23
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе сложной операции с участием военной разведки и Общей службы безопасности, вместе с останками Илана Вайса в Израиль из сектора Газы были доставлены останки еще одного заложника – Идана Штиви.
Операция, в которой участвовали военнослужащие Южного округа и подразделений специального назначения, стала возможной благодаря точной информации, предоставленной военной разведкой и ШАБАКом.
Идан, которому было 28 лет, спасал участников фестиваля "Нова". Он был похищен и жестоко убит террористами ХАМАСа.
После процедуры опознания в Национальном центре судебной медицины, в которой приняли участие эксперты полиции и военного раввината, сообщение было передано семье.