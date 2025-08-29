Останки похищенного Илана Вайса из Беэри возвращены из Газы в Израиль

ЦАХАЛ сообщает, что останки 55-летнего Илана Вайса, убитого и похищенного террористами из кибуца Беэри в "черную субботу" 7 октября 2023 года, возвращены в Израиль.

Илан Вайс был заместителем координатора по безопасности кибуца Беэри, он был убит террористами утром 7 октября, когда вышел открыть оружейную комнату. Его 53-летняя жена Шири и 18-летняя дочь Нога были схвачены террористами и удерживались в заложниках. 25 ноября они были освобождены в рамках соглашения о временном прекращении огня и "обмена пленными".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в рамках совместной операции Армии обороны Израиля, АМАНа и ШАБАКа, в Израиль были возвращены останки Илана Вайса и останки, связанные с еще одним погибшим заложником, имя которого пока не разрешено к публикации.

После процедуры идентификации, проведенной в Национальном центре судебной медицины, было разрешено к публикации сообщение о возвращении останков Илана Вайса. Сообщение также передано его семье.

Процедура идентификации доставленных в Израиль останков продолжается.

Илан Вайс был заместителем руководителя группы экстренных ситуаций ("цевет хирум") кибуца Беэри, он занимался управлением инфраструктуры кибуца и обеспечивал отряду быстрого реагирования ("китат коненут") логистическую поддержку.

Когда террористы проникли в кибуц Беэри, Илан Вайс вышел открыть оружейную комнату для бойцов "китат коненут", и его следы исчезли. В январе 2024 года официально сообщили, что он погиб при исполнении обязанностей.

"Илан был преданным семьянином, скромным и принципиальным человеком, преданным отцом своих дочерей, – сказано в официальном сообщении Штаба семей похищенных. – Он был очень вовлеченным в деятельность кибуца и уважаемым в общине Беэри. Илан любил принимать гостей, ухаживать за своим садом, пить пиво, а по выходным он имел обыкновение кататься на горных велосипедах со своим зятем Гилем Боюмом, который также был бойцом отряда быстрого реагирования кибуца и был убит в "черную субботу".

У Илана Вайса остались жена и три дочери – Мейталь, Мааян и Нога.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре-декабре 2023 года (обновляется)