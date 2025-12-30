x
30 декабря 2025
|
последняя новость: 05:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 декабря 2025
|
30 декабря 2025
|
последняя новость: 05:42
30 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Тайвань заявил о рекордной активности армии Китая у острова: 130 самолетов и 22 корабля за сутки

Китай
Учения
время публикации: 30 декабря 2025 г., 05:37 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 05:42
Тайвань заявил о рекордной активности армии Китая у острова: 130 самолетов и 22 корабля за сутки
AP Photo/Wu Taijing

Министерство обороны Тайваня заявило, что за последние 24 часа вокруг острова были обнаружены 130 китайских военных самолетов и 22 корабля ВМС КНР. По данным ведомства, 90 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в зоны, которые Тайвань относит к своему периметру реагирования, передает Reuters.

На этом фоне Восточное командование армии Китая распространило заявление, в котором сообщило, что в ходе маневров "ожидаемые результаты достигнуты".

Ранее Пекин объявил о масштабных учениях вокруг Тайваня с элементами огневой подготовки, отработкой морско-воздушного "сдерживания/блокирования" и действий в нескольких зонах вокруг острова.

Тайваньские власти расценивают действия армии КНР как усиление военного давления и угрозу стабильности в регионе. Китай называет учения предупреждением Тайбэю и внешним силам.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 декабря 2025

Китай начал масштабные учения у берегов Тайваня