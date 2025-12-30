Саудовская коалиция объявила о начале военной операции в Йемене: нанесен удар по порту

Саудовская Аравия сообщила, что коалиция государств под ее руководством начала военную операцию в Йемене. В заявлении говорится, что были атакованы цели, связанные с двумя судами, которые, по версии коалиции, отключили системы слежения и затем разгрузили в йеменском порту крупную партию оружия и военной техники.

Саудовское государственное агентство SPA передает: коалиционные ВВС объявили об "ограниченной операции", целью которой стали оружие и боевая техника, выгруженные с этих двух судов в порту йеменского города Мукалла (провинция Хадрамаут).

AP отмечает, что, по саудовской версии событий, суда прибыли из Фуджейры (ОАЭ). Власти Эмиратов пока официальных комментариев не давали.

Ранее обострились разногласия вокруг ситуации на юге Йемена и действий сил, связанных с "Южным переходным советом" (STC).