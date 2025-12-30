x
30 декабря 2025
30 декабря 2025
30 декабря 2025
30 декабря 2025
Мир

США в СБ ООН: Израиль вправе признать Сомалиленд, как другие - "несуществующую Палестину"

США
Израиль
Сомали
ООН
время публикации: 30 декабря 2025 г., 01:13
США в СБ ООН: Израиль вправе признать Сомалиленд, как другие - "несуществующую Палестину"
AP Photo/Kena Betancur

29 декабря Совет Безопасности ООН провел экстренное обсуждение, посвященное признанию Израилем независимости Сомалиленда. Заседание было созвано по запросу Сомали. Помощник генсека ООН Халед Хиари выступил с докладом о ситуации.

Большая часть членов СБ ООН публично подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Сомали и отказались признавать Сомалиленд – в частности, об этом заявили Великобритания и Китай.

Тэмми Брюс, заместитель постпреда США, в ООН заявила, что Израиль имеет такое же право признать независимость Сомалиленда как другие признают "несуществующую Палестину".

Представитель Словении, которая признала независимость палестинского государства, раскритиковал подобное сравнение: "Палестина незаконно оккупирована. Сомалиленд – часть Сомали".

Мир
