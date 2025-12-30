Тело пропавшего нашли на расстоянии километров от места, где его смыло потоком воды

Полиция, пожарно-спасательная служба, "Коах Ацала", "Маген Давид Адом" и другие спасательные организации сообщают о завершении поисковой операции в Южном округе после обнаружения тела пропавшего.

Поиски начались после сообщения от свидетелей, видевших, как человека уносило течением ручья Мейтар, притока Хеврона. Тело 21-летнего пропавшего, жителя бедуинского поселка, было обнаружено на расстоянии многих километров от этого места, в районе Беэр-Шевы. Отметим, что пресс-служба организации ЗАКА сообщила, что погибшему было 27 лет.

Масштабная спасательная операция проводилась вдоль обоих берегов русла, которое в период дождей превращается в мощный и быстрый поток, и по отходящим от него притокам, на расстоянии более 20 километров.

Поиски велись пешком, были также задействованы авиационное подразделение полиции и группы операторов беспилотников спасательных подразделений для поиска с воздуха и улучшения координации действующих на местах сил.

Утром к поискам присоединились дополнительные спасательные подразделения со всей страны. После получения сообщения о подозрительной находке в зарослях растительности, крупные силы полиции прибыли вместе с волонтерами спасательных подразделений, и обнаружили тело пропавшего.