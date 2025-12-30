x
30 декабря 2025
|
последняя новость: 10:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 декабря 2025
|
30 декабря 2025
|
последняя новость: 10:28
30 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Тело пропавшего нашли на расстоянии километров от места, где его смыло потоком воды

Полиция
время публикации: 30 декабря 2025 г., 09:57 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 10:01
Тело пропавшего нашли на расстоянии километров от места, где его смыло потоком воды
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция, пожарно-спасательная служба, "Коах Ацала", "Маген Давид Адом" и другие спасательные организации сообщают о завершении поисковой операции в Южном округе после обнаружения тела пропавшего.

Поиски начались после сообщения от свидетелей, видевших, как человека уносило течением ручья Мейтар, притока Хеврона. Тело 21-летнего пропавшего, жителя бедуинского поселка, было обнаружено на расстоянии многих километров от этого места, в районе Беэр-Шевы. Отметим, что пресс-служба организации ЗАКА сообщила, что погибшему было 27 лет.

Масштабная спасательная операция проводилась вдоль обоих берегов русла, которое в период дождей превращается в мощный и быстрый поток, и по отходящим от него притокам, на расстоянии более 20 километров.

Поиски велись пешком, были также задействованы авиационное подразделение полиции и группы операторов беспилотников спасательных подразделений для поиска с воздуха и улучшения координации действующих на местах сил.

Утром к поискам присоединились дополнительные спасательные подразделения со всей страны. После получения сообщения о подозрительной находке в зарослях растительности, крупные силы полиции прибыли вместе с волонтерами спасательных подразделений, и обнаружили тело пропавшего.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 декабря 2025

В русле реки Беэр-Шева обнаружено тело пропавшего без вести