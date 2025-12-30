Из-за погодных условий частично блокировано движение по 234-й и 90-й трассам

Полиция сообщает, что из-за погодных условий перекрыты некоторые трассы в Негеве и на побережье Мертвого моря.

В настоящее время до дальнейшего уведомления блокировано движение транспорта по 234-й трассе в районе моста Цзеэлим, а также по 90-й трассе от перекрестка Лидо до отелей Мертвого моря.

Водителей просят соблюдать осторожность и учитывать погодные и дорожные условия.