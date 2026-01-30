Пресс-служба ЦАХАЛа: задержан террорист ХАМАСа, командир батальона "Восточный Рафиах"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о задержании высокопоставленного террориста ХАМАСа, командира батальона "Восточный Рафиах", пытавшегося сбежать из подземной террористической инфраструктуры.

В ночь на пятницу, 30 января, на востоке Рафиаха, на юге сектора Газы, бойцами 414-го полевого разведывательного батальона "Нешер" были обнаружены восемь террористов, вышедших из туннеля.

По террористам был нанесен авиаудар. Подтверждена ликвидация троих из них. Затем были нанесены удары по укрывшимся боевикам.

В ходе прочесывания местности силами безопасности был задержан один из террористов. Задержанный является командиром батальона "Восточный Рафиах" террористической организации ХАМАС.

Силы 7-й бронетанковой бригады и ШАБАК продолжают дополнительные операции в данном районе с целью обнаружения и ликвидации остальных террористов.