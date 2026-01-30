Предвыборные опросы: возрождение объединенного арабского списка – подарок для Нетаниягу

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Maaрив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партии действующей коалиции остались бы с 50 мандатами, но и оппозиционные еврейские партии не имели бы возможности сформировать коалицию, набирая только 57 мандатов.

"Ликуд" набирает 27 мандатов, "Беннет 2026" – 22 мандата, объединенный арабский список получает 13 мандатов, значительно отдаляя оппозиционные партии от заветного порога в 61 мандат.

У "Яшар" – 10 мандатов, у "Демократим" и НДИ – по 9 мандатов, у "Оцма Йегудит" и ШАС – по 8 мандатов, у "Еш Атид" и "Яадут а-Тора" – по 7 мандатов.

"Кахоль-Лаван", "Ционут Датит" и "Милуимниким" не преодолевают барьер.

В случае формирования союза "Яшар"-"Беннет 2026"-"Еш Атид" оппозиция теряет еще два мандата в пользу коалиционных партий.

Опрос, проведенный по заказу 12-го канала ИТВ, рисует схожую картину – формирование объединенного арабского списка отдаляет возможность формирования оппозиционными партиями коалиции, не опирающейся на него.

"Ликуд" набирает 17 мандатов, "Беннет 2026" – 21 мандат, объединенный арабский список – 12 мандатов, "Демократим" – 11 мандатов, ШАС и "Яшар" – по 9 мандатов, НДИ, "Еш Атид" и "Оцма Йегудит" – по 8 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7 мандатов. "Кахоль-Лаван", "Ционут Датит" и "Милуимниким" не преодолевают барьер.