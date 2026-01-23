Опрос "Mаарива": союз Беннета, Айзенкота и Лапида ослабляет оппозицию

Согласно еженедельному пятничному опросу, проведенному компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, еврейские оппозиционные партии впервые за долгое время набрали бы 61 мандат и получили возможность создать правительство без опоры на арабские партии.

Партия "Ликуд" набирает 25 мандатов, "Беннет 2026" – 23 мандата, "Яшар" с 11 мандатами занимает третье место.

Сразу четыре партии – "Оцма Йегудит", "Демократим", НДИ и "Еш Атид" набирают по 9 мандатов, у ШАС – 8 мандатов, у "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов.

"Ционут Датит", "Милуимниким", "Кахоль-Лаван" и БАЛАД не проходят электоральный барьер.

Вместе с тем, если предложенное Гади Айзенкотом слияние трех партий ("Беннет 2026", "Яшар" и "Еш Атид") в единый блок будет реализовано, оно лишит оппозицию ключевого мандата, оставив ее с 60 местами в Кнессете, подарив лишний мандат "Ликуду".