Завершены учения ЦАХАЛа "Час льва", впервые задействовали окружной центр управления огнем

Пресс-служба Армия обороны Израиля сообщила о завершении штабных учений "Час льва", которые на протяжении последней недели проходили в Центральном военном округе.

В рамках учений отрабатывался сценарий развития боевых действий в зоне ответственности округа – от штабов дивизий до уровня генерального штаба. Основное внимание уделялось принятию решений командирами, внедрению выводов в оперативные приказы, а также быстрому переходу от оборонительных действий к наступательным.

В ходе маневров были развернуты все необходимые оперативные штабы для формирования единой картины обстановки и управления реагированием на широкий спектр чрезвычайных сценариев. В ЦАХАЛе отмечают, что целью было проверить практическое применение оборонной концепции и способность командования действовать в сложных и быстро меняющихся условиях. Впервые в рамках учений был задействован окружной центр управления огнем, который в настоящее время находится на этапе создания.

Также отрабатывалась координация и синхронизация действий между четырьмя дивизиями Центрального округа и гражданской администрацией. Параллельно проходило межведомственное взаимодействие с полицией Израиля, пограничной полицией (МАГАВ), общей службой безопасности (ШАБАК) и службой скорой помощи "Маген Давид Адом".

В пресс-службе ЦАХАЛа подчеркнули, что учения были запланированы заранее и являются частью годового плана тренировок оперативного управления генштаба на 2026 год. Они рассматриваются как элемент постоянного процесса обучения и укрепления боеготовности.