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Израиль

Минтранс предлагает сделать Трансизраильское шоссе двухъярусным

Инфраструктура
время публикации: 30 июля 2025 г., 11:02 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 11:08
Минтранс предлагает сделать Трансизраильское шоссе двухъярусным
Flash90

Министерство транспорта начало продвижение строительства второго яруса для самых загруженных отрезков Трансизраильского шоссе.

Согласно плану, второй ярус будет построен между развязками Эяль и Нахшоним (16 км) и между развязками Бака-Джат и Хорашим (32 км).

Проект находится на первых стадиях разработки оператором шоссе компанией "Хоце Исраэль". Стоимость его реализации оценивается в 5 миллиардов шекелей, а сроки выполнения – в 5 лет.

Планируется, что вторые этажи будут трехполосными, с одной выделенной полосой для общественного транспорта.

Параллельно продолжаются работы по расширению шоссе на 60-километровом участке и по продлению шоссе в северном и южном направлениях.

Экономика
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