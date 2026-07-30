Арестован подозреваемый в убийстве мужчины в районе Хоф-Кармель
время публикации: 30 июля 2026 г., 18:38 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 18:38
Арестован подозреваемый в убийстве мужчины в районе Хоф-Кармель
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Полиция сообщает об аресте жителя центра Израиля, подозреваемого в причастности к убийству мужчины, тело которого было ранее в четверг обнаружено в районе Хоф-Кармель.
Подозреваемый доставлен в полицейский участок Зихрон-Яакова для допроса, по завершении которого будет передан в суд для рассмотрения вопроса о продлении его содержания под стражей.
Напомним, ранее в четверг в районе Хоф-Кармель было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. Полиция сообщает, что речь идет о криминальном инциденте.
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