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Израиль

Арестован подозреваемый в убийстве мужчины в районе Хоф-Кармель

время публикации: 30 июля 2026 г., 18:38 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 18:38
Арестован подозреваемый в убийстве мужчины в районе Хоф-Кармель
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Арестован подозреваемый в убийстве мужчины в районе Хоф-Кармель
Yossi Zamir/Flash90

Полиция сообщает об аресте жителя центра Израиля, подозреваемого в причастности к убийству мужчины, тело которого было ранее в четверг обнаружено в районе Хоф-Кармель.

Подозреваемый доставлен в полицейский участок Зихрон-Яакова для допроса, по завершении которого будет передан в суд для рассмотрения вопроса о продлении его содержания под стражей.

Напомним, ранее в четверг в районе Хоф-Кармель было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. Полиция сообщает, что речь идет о криминальном инциденте.

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