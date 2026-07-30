Арестован подозреваемый в убийстве мужчины в районе Хоф-Кармель

Полиция сообщает об аресте жителя центра Израиля, подозреваемого в причастности к убийству мужчины, тело которого было ранее в четверг обнаружено в районе Хоф-Кармель.

Подозреваемый доставлен в полицейский участок Зихрон-Яакова для допроса, по завершении которого будет передан в суд для рассмотрения вопроса о продлении его содержания под стражей.

Напомним, ранее в четверг в районе Хоф-Кармель было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. Полиция сообщает, что речь идет о криминальном инциденте.