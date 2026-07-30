В Израиле подчеркивают: ЦАХАЛ останется в секторе Газы до полного разоружения ХАМАСа

Высокопоставленный израильский источник на фоне сообщений о прогрессе на переговорах по сектору Газы подчеркнул, что позиция Израиля остается неизменной: полное разоружение террористической организации ХАМАС и демилитаризация сектора Газы остаются условием любого соглашения – как политического, так и в сфере безопасности.

Как сообщает новостная служба "Кан", Совет мира сообщает, что разработанная "дорожная карта" соглашения предусматривает изъятие всех видов вооружений, без каких-либо исключений, а также уничтожение туннелей, складов оружия и объектов по производству вооружений.

По утверждению представителей Совета мира, после завершения процесса ХАМАС не будет участвовать в управлении Газой ни открыто, ни за кулисами. Полнота власти должна перейти к технократическому правительству в соответствии с принципом "одна власть, один закон, одно оружие". В организации подчеркнули, что каждый шаг одной стороны должен сопровождаться ответным шагом другой.

После публикации заявления источник в политических кругах Израиля подчеркнул, что вопрос сектора Газы не обсуждался на встрече премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом. Он также заявил, что Израиль не отведет свои силы от "желтой линии" до полного разоружения ХАМАСа.

По словам источников в США и Израиле, существенный прогресс в вопросе разоружения стал возможен благодаря готовности ХАМАСа согласиться на этот шаг, а также готовности Израиля пойти на определенные меры внутри сектора. При этом один из источников подчеркнул: "Пока нет официально объявленного соглашения, ничего не произошло".