Задержан подозреваемый в угрозах в адрес редакции 12 канала ИТВ

Сотрудники полиции задержали жителя Рамат-Гана в возрасте около 40 лет по подозрению в повреждении двери у входа в редакцию 12 канала ИТВ и в угрозах в адрес работников редакции.

Напомним, инцидент произошел 28 июля: входная дверь здания на улице А-Аскала в Тель-Авиве, где находится редакция 12 канала ИТВ, была разбита. Рядом со входом также нашли письмо с угрозами, предположительно адресованными общественным деятелям и журналистам.

Расследование велось центральным отделом полиции Тель-Авивского округа при участии ШАБАКа. На время следствия действовал судебный запрет на публикацию деталей, который был снят к моменту распространения этого сообщения.

В ходе расследования полиции удалось установить личность подозреваемого – жителя Рамат-Гана в возрасте около 40 лет. Сотрудники Центрального подразделения полиции Тель-Авивского округа задержали его, после чего он был доставлен на допрос.