Три ДТП за ночь: один погибший, двое получили тяжелые травмы

В ночь на 30 июля в Израиле произошло несколько дорожно-транспортных аварий. На 4-м шоссе недалеко от Холота столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате ДТП водитель грузовика погиб.

Ранее в Нетании на бульваре Бен-Гурион в результате аварии был тяжело травмирован мужчина примерно 20 лет, ехавший на мотоцикле. Он доставлен в городскую больницу "Ланиадо".

В Бат-Яме на улице Йосефталь столкнулись автобус и мотоцикл. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина примерно 30 лет, ехавший на мотоцикле. Его доставили в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.