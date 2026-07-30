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Израиль

Три ДТП за ночь: один погибший, двое получили тяжелые травмы

МАДА
ДТП
Погибшие
время публикации: 30 июля 2026 г., 04:00 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 05:36
Три ДТП за ночь: один погибший, двое получили тяжелые травмы
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Три ДТП за ночь: один погибший, двое получили тяжелые травмы
Пресс-служба МАДА

В ночь на 30 июля в Израиле произошло несколько дорожно-транспортных аварий. На 4-м шоссе недалеко от Холота столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате ДТП водитель грузовика погиб.

Ранее в Нетании на бульваре Бен-Гурион в результате аварии был тяжело травмирован мужчина примерно 20 лет, ехавший на мотоцикле. Он доставлен в городскую больницу "Ланиадо".

В Бат-Яме на улице Йосефталь столкнулись автобус и мотоцикл. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина примерно 30 лет, ехавший на мотоцикле. Его доставили в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Израиль
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