15-летнему жителю Израиля предъявлено обвинение в угрозах совершить теракт

Прокуратура Центрального округа подала в суд по делам несовершеннолетних обвинительное заключение против 15-летнего жителя центра Израиля, которого обвиняют в угрозах совершить теракт, переданных в голосовых сообщениях в группе WhatsApp.

Согласно обвинению, в начале июля подросток опубликовал в группе, посвященной разведению собак, видео с военным автомобилем рядом с коровником и произнес: "Вот приехала армия, пусть Бог их опозорит". Затем он записал голосовое сообщение, в котором заявил, что хочет заложить взрывное устройство и знает, где находятся военнослужащие.

После того как один из участников группы предупредил его, что подобные высказывания могут привести к обращению в полицию и арестам, подросток записал еще одно сообщение с угрозами взорвать военнослужащих. Один из участников группы сообщил об этом полиции.

Прокуратура утверждает, что обвиняемый угрожал совершить теракт по идеологическим мотивам и с целью вызвать страх или панику среди населения.

Обвинение просит суд сохранить ограничительные меры до окончания процесса, включая запрет на владение мобильным телефоном и использование социальных сетей.