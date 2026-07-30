Двое израильтян пересекли границу с Сирией в районе Хермона
время публикации: 30 июля 2026 г., 13:01 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 13:03
Двое израильтян пересекли границу с Сирией в районе Хермона
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Двое граждан Израиля в четверг, 30 июля, прибыли в район Хермона и пересекли границу с Сирией, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.
Военнослужащие, направленные к месту происшествия, обнаружили нарушителей и вернули их на территорию Израиля. После задержания они были переданы полиции.
В ЦАХАЛе резко осудили произошедшее, назвав его очередным случаем серьезного вмешательства в оперативную деятельность армии и угрозой безопасности военнослужащих, действующих в этом районе.
Армия призвала правоохранительные органы привлечь нарушителей к ответственности, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов. В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что незаконное пересечение границы является уголовным преступлением.