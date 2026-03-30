Пожарные занимаются тушением огня от попадания осколка в НПЗ в Хайфе

В ходе последнего скоординированного обстрела из Ирана и Ливана зафиксировано прямое попадание в объект на территории нефтеперерабатывающего завода в Хайфе, на месте начался пожар. Пожарные службы занимаются его тушением.

В Хайфе и Крайот зафиксированы около десяти мест падения осколков ракет или противоракет.

Сообщается также о прямом попадании в жилой дом в Шфараме, есть пострадавшие.