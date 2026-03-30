Попытка теракта на перекрестке Эйнав, террорист нейтрализован
время публикации: 30 марта 2026 г., 10:00 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 10:12
Поступили предварительные сообщения о попытке автомобильного теракта в районе перекрестка Эйнав в Самарии. Террорист нейтрализован, с израильской стороны пострадавших нет.
ЦАХАЛ опубликовал подробности инцидента: террорист направил автомобиль на военнослужащих, действовавших в районе Туль-Карема, создав для них угрозу. Военнослужащие открыли огонь по террористу и нейтрализовали его.