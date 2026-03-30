ЦАХАЛ опубликовал разъяснения по поводу отстранения 941-го резервного батальона

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала официальные разъяснения по поводу инцидента со съемочной группой CNN возле деревни Тайясир, в связи с которым от оперативной деятельности был отстранен весь 941-й резервный батальон, в котором служат выходцы из подразделения "Нецах Йегуда". По факту инцидента было проведено расследование, результаты которого представлены в воскресенье вечером начальнику Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанту Эялю Замиру.

В соответствии с публикацией ЦАХАЛа, подразделение находилось в данном районе в связи с проводящейся там операцией по эвакуации незаконного форпоста, созданного в ночь на четверг на территории зоны А. "Параллельно с этой операцией на место прибыла съемочная группа вместе с несколькими палестинцами, – сказано в публикации. – Действовавшие на месте военнослужащие разделили журналистскую группу и группу палестинцев и провели обеим группам проверку безопасности. После проверки группа была отпущена, за исключением одного члена съемочной группы, который был освобожден после получения необходимого разрешения на его освобождение".

"Во время разговора с журналистами один из солдат допустил неподобающие высказывания, которые не соответствуют ценностям ЦАХАЛа и задачам сил ЦАХАЛа в данном районе, – подчеркивает пресс-служба Армии обороны Израиля. – Утверждение о насилии, якобы примененном одним из солдат, будет проверено уполномоченными инстанциями, и в соответствии с выводами будет принято решение о дальнейшем рассмотрении. Что касается утверждения о нападении на пожилого палестинца до этого инцидента, то по итогам первоначальной проверки со всеми соответствующими инстанциями на данном этапе не было обнаружено никаких признаков того, что пожилому человеку был причинен вред со стороны сил ЦАХАЛа".

В ЦАХАЛе признали, что действия военнослужащих по отношению к журналистам были неверными, были допущены нарушения норм поведения, отступления от приказов и нарушение правил. "ЦАХАЛ уважает и обеспечивает свободу прессы в данном районе и сожалеет об этом инциденте, – сказано в сообщении Армии обороны Израиля. – Подчеркивается, что во время инцидента и после него поддерживалась прямая связь с журналистами, при этом им были принесены личные извинения за обстоятельства произошедшего".

Начальник Генштаба постановил, что речь идет о серьезном ценностном и профессиональном провале, включающем высказывания и формулировки, которые недопустимы для солдат ЦАХАЛа и людей в военной форме. Он также подчеркнул, что нормы поведения и дисциплины, проявленные в этом инциденте, не соответствуют ценностям ЦАХАЛа и стандартам, ожидаемым от его военнослужащих.

В соответствии с выводами расследования начальник Генштаба решил принять рекомендации командиров. Оперативная служба, которую в настоящее время несет резервный батальон, будет прекращена. Батальон останется на резервной службе и пройдет процесс укрепления профессиональных и нормативных основ. Батальон вернется к деятельности по завершении этого процесса и в соответствии с решением командующего округом.