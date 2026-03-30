ЦАХАЛ продолжает атаковать объекты по производству вооружений в Тегеране

В ходе нескольких волн ударов ВВС Израиля по Тегерану за последние двое суток было атаковано около 40 объектов военно-промышленного комплекса Ирана, занятых в производстве и исследованиях в сфере вооружений.

Минувшим вечером ВВС Израиля при точном наведении АМАНа сбросили более 80 боеприпасов на объекты по производству вооружений иранского режима. Среди атакованных объектов: завод по сборке дальнобойных ракет "земля-воздух", представляющих угрозу свободе действий ВВС Израиля; комплекс по производству компонентов вооружений, необходимых в процессах разработки противотанковых ракет и малых ракет против воздушных целей; комплекс по производству, исследованию и разработке двигателей для баллистических ракет.

