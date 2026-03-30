Бойцы 401-й бригады уничтожают инфраструктуру террора на юге Ливана
время публикации: 30 марта 2026 г., 13:23 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 13:23
В ходе рейдов против террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана бойцы 401-й бригады обнаружили склады вооружений и уничтожили несколько современных противотанковых ракет, предназначенных для запуска по территории Государства Израиль.
Кроме того, военнослужащие обнаружили склады вооружений в подземной туннельной инфраструктуре. Найденное оружие было немедленно уничтожено после его обнаружения.