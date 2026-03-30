30 марта 2026
последняя новость: 14:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Минэкологии: исключена угроза утечки опасных веществ из-за попадания по НПЗ в Хайфе

Война с Ираном
Хайфа
Пожары
время публикации: 30 марта 2026 г., 12:58 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 12:58
Anthony Hershko/Flash90

13 усиленных пожарных расчетов работают на месте попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. В результате инцидента пострадавших нет. Для измерения аномальных показателей в воздухе задействована группа мониторинга.

Пожарные расчеты, присоединившиеся к противопожарным командам НПЗ, провели тщательные обследования района, они работают над тушением возникшего в результате попадания возгорания параллельно с отключением электропитания.

Произошло попадание осколка в резервуар, в котором хранилось около 3000 кубометров бензина. Специалисты начали работы по откачке бензина из резервуара, тушению возгорания, охлаждению объекта и мониторингу для исключения утечки опасных веществ.

Министерство экологии также сообщает, что специалисты ведомства проводят мониторинг и проверку качества воздуха в данном районе, чтобы убедиться, что угрозы для населения и окружающей среды нет.

