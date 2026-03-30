Авиаудар ВВС Израиля уничтожил боевиков ХАМАСа на севере сектора Газы

В ночь на понедельник военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили вооруженных боевиков террористической организации ХАМАС, действовавших на севере сектора Газы.

Сразу после обнаружения ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал вооруженных боевиков с целью устранить угрозу для наших сил.

Силы ЦАХАЛа развернуты в этом районе в соответствии с соглашением и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.