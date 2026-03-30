x
30 марта 2026
|
последняя новость: 14:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Али Джабар из Эйлата обвиняется в шпионаже на Иран: съемки базы "Увда" за кибервалюту

Война с Ираном
Иран
Расследование
Эйлат
Прокуратура
время публикации: 30 марта 2026 г., 13:44 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 13:44
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 23-летнего Али Джабара из Эйлата, который обвиняется в контактах с вражеской разведкой за денежное вознаграждение. Прокуратура также просит продлить срок его содержания под стражей до завершения судебных разбирательств.

По данным обвинительного заключения, Джабар связался с агентом иранской разведки через приложение Telegram, когда искал работу. Он начал выполнять за оплату различные задания, вознаграждение переводилось через цифровые платформы.

В частности, Джабар снимал различные районы, в том числе площадь в Эйлате, вел съемку на территории базы "Увда", где он работал, а также записывал видео дороги от базы. Кроме того, ему поручали фотографировать чувствительную инфраструктуру, включая объекты безопасности и жилые дома, при этом он получал подробные оперативные инструкции, предназначенные для сокрытия его деятельности.

За выполнение этих заданий Джабар получил всего несколько сотен долларов, которые были переведены ему через PayPal и цифровые кошельки. На определенном этапе он заподозрил, что его собеседник действует от имени Ирана, но несмотря на это, он продолжил связь с агентом и выполнял для него дополнительные задания за деньги.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
