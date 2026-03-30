ЦАХАЛ уничтожил секретные военные объекты в главном университете КСИР

Армия обороны Израиля раскрыла подробности ударов по военной инфраструктуре на территории университета имени Имама Хусейна – главного академического учреждения Корпуса стражей исламской революции в Тегеране.

По данным военной разведки, под прикрытием гражданского учебного заведения на территории университета велись разработки передовых вооружений. Ряд государств ранее ввел санкции против университета и его руководства в связи с причастностью к террористической деятельности. Командует учреждением бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза Хасани Шахнегар.

В ходе серии авиаударов, нанесенных по наводке военной разведки, были уничтожены аэродинамические трубы, использовавшиеся для испытания баллистических ракет, химический центр, задействованный в разработке химического оружия, а также технологический и инженерный корпус, служивший для разработки баллистических ракет и других видов вооружений.

ЦАХАЛ подчеркнул, что целью операции было нанесение максимального ущерба производственным и исследовательским мощностям КСИР.