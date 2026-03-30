ФАТХ: попытка теракта на перекрестке Эйнав была предпринята палестинским полицейским

Попытка теракта на перекрестке Эйнав была предпринята палестинским полицейским. Это следует из соболезнований, опубликованных ФАТХом по случаю гибели террориста. В заявлении говорится, что он был "убит пулями оккупации во время исполнения служебных обязанностей". Погибшего ФАТХ называет "шахидом".

Утром 30 марта в районе перекрестка Эйнав в Самарии террорист направил автомобиль на военнослужащих, действовавших в районе Туль-Карема. Реагируя на угрозу, военные открыли огонь по террористу и ликвидировали его.

Во второй половине дня палестинские источники сообщили, что израильские военные провели обыск в доме террориста в деревне Джалабун.