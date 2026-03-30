30 марта 2026
|
последняя новость: 15:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ФАТХ: попытка теракта на перекрестке Эйнав была предпринята палестинским полицейским

Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 30 марта 2026 г., 15:40 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 15:46

Попытка теракта на перекрестке Эйнав была предпринята палестинским полицейским. Это следует из соболезнований, опубликованных ФАТХом по случаю гибели террориста. В заявлении говорится, что он был "убит пулями оккупации во время исполнения служебных обязанностей". Погибшего ФАТХ называет "шахидом".

Утром 30 марта в районе перекрестка Эйнав в Самарии террорист направил автомобиль на военнослужащих, действовавших в районе Туль-Карема. Реагируя на угрозу, военные открыли огонь по террористу и ликвидировали его.

Во второй половине дня палестинские источники сообщили, что израильские военные провели обыск в доме террориста в деревне Джалабун.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 марта 2026

