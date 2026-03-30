последняя новость: 12:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Перевозка оружия в машинах скорой помощи: ликвидированы "парамедики" "Хизбаллы"

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Ливан
Хизбалла
время публикации: 30 марта 2026 г., 11:52 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 11:52
Перевозка оружия в машинах скорой помощи: ликвидированы "парамедики" "Хизбаллы"
Ayal Margolin/FLASH90

В субботу вечером ЦАХАЛ нанес удар по группе боевиков "Хизбаллы", одетых в форму парамедиков и действовали рядом с машиной скорой помощи на юге Ливана.

По данным ЦАХАЛа, ликвидированные боевики систематически занимались переброской вооружений на машинах скорой помощи с севера на юг Ливана – в рамках продолжающейся террористической деятельности и для последующего использования против сил ЦАХАЛа и Государства Израиль.

Только за последний месяц из районов, где действовали эти боевики, по Израилю и силам ЦАХАЛа были выпущены десятки ракет, при этом террористы использовали машины скорой помощи и медицинскую инфраструктуру в военных целях.

Использование машин скорой помощи и медицинских бригад для сокрытия террористической деятельности является грубым нарушением международного права. Медицинские бригады по международному праву пользуются особой защитой – но лишь при условии, если они не совершают враждебных действий вне рамок своей гуманитарной роли.

В ЦАХАЛе заявили, что этот случай является еще одним примером циничного и систематического использования террористической организацией "Хизбалла" медицинской инфраструктуры в военных целях.

