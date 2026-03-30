Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 30 марта, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Облачно. Временами дожди на севере и в центре.

В Иерусалиме – 8-14 градусов, в Тель-Авиве – 12-19, в Хайфе – 14-18, в Эйлате – 15-24, в Беэр-Шеве – 9-19, на побережье Мертвого моря – 14-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-18, в Ариэле – 10-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-19, на Голанских высотах – 10-17.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 90-240 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

До четверга включительно ожидается дождливая погода. В пятницу-субботу – тепло и солнечно. В воскресенье местами дожди.