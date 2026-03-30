x
Израиль

Бывший мэр Бейт-Шеана присоединился к партии НДИ

время публикации: 30 марта 2026 г., 11:22 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 11:22
Avshalom Sassoni/Flash90

Бывший мэр Бейт-Шеана Рафи Бен-Шитрит объявил о присоединении к партии "Наш дом Израиль".

"Я делаю этот шаг во имя сильного сионизма, равенства в распределении бремени, создания государственной следственной комиссии, а также из заботы о периферии", - заявил Бен-Шитрит.

Бывший мэр Бейт-Шеана долгое время возглавлял фракцию "Ликуда" в муниципалитете города. Сын Бен-Шитрита, Эльрои, погиб 7 октября в бою за укрепление "Нахал-Оз".

После гибели сына Бен-Шитрит возглавил, так называемый, "Совет октября", общественную организацию, в состав которой входят родственники погибших в день нападения ХАМАСа. Главным требованием организации на данный момент является создание государственной следственной комиссии по расследованию обстоятельств событий 7 октября 2023 года.

