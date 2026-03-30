Внимание, розыск: пропала 14-летняя Рут Алиев из Рамат-Гана

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей несовершеннолетней. Пропала 14-летняя Рут Алиев из рамат-Гана. Девочка вышла из дома в воскресенье в 17:00, и с тех пор от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: рост 170 см, светлый оттенок кожи, темные волосы, носит круглые очки. Была одета в худи с капюшоном черного цвета с синими полосками, с собой у нее сумка со значками в стиле аниме.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.