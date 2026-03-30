30 марта 2026
последняя новость: 21:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Тревога в центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана

время публикации: 30 марта 2026 г., 21:04 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 21:27
Pierre Terdjman/Flash90

В 21:03 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, а-Шароне, Ярконе, Шфеле, Самарии.

По предварительным данным, ракета, запущенная из Ирана, упала на незастроенной местности.

В спасательные службы не поступали сообщения о раненых или разрушениях.

Это был первый обстрел центра Израиля за последние два дня. При этом юг и север Израиля 29-30 марта многократно атаковали - не только из Ирана, но также из Йемена и Ливана.

