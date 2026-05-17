17 мая 2026
Дефицит кадров в ЦАХАЛе: не хватает около 6000 бойцов срочной службы

время публикации: 17 мая 2026 г., 19:59 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 20:09
Армия обороны Израиля представила актуальные данные о серьезной нехватке личного состава на фоне продолжающихся боевых действий на нескольких фронтах и серьезной нагрузки на резервистов.

Как сообщает в воскресенье 17 мая профильное издание Israel Defence, в настоящее время армии не хватает около 12 тысяч военнослужащих срочной службы, из них примерно 6000-7500 – бойцы боевых подразделений.

Когда вступит в силу сокращение срока обязательной службы до 30 месяцев, дефицит кадров станет еще острее. Уже сейчас резервисты проводят на службе десятки дополнительных дней в год сверх первоначальных планов из-за боевых действий на семи фронтах.

В ЦАХАЛе пытаются расширять регулярные части, чтобы снизить нагрузку на резервистов, создавая новые бронетанковые роты, новые инженерные батальоны, новые подразделения Командования тыла и другие подразделения. Однако без существенного увеличения количества призывников эти меры не показывают достаточной эффективности.

