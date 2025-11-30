Адвокат главы "ЛАХАВ-433": следователь МАХАШ применил к нему физическую силу во время допроса

Допрос главы ЛАХАВ-433 генерал-майора полиции Мени Биньямина продолжался семь часов, а по его окончании он был взят под стражу, а еще через час освобожден с рядом ограничений. Мени Биньямин подозревается в конфликте интересов, нарушении общественного доверия и в использовании служебного положения.

По информации сайта "Мако", Мени Биньямин после окончания допроса отказался подписать документ о накладываемых на него ограничениях, в частности, о запрете на контакты с другими фигурантами дела.

Адвокат Ури Корев, представляющий интересы Мени Биньямина, распространил заявление: "МАХАШ (отдел минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими) предпочел нарушить закон, произведя задержание, а затем незаконный арест начальника управления ЛАХАВ-433 генерал-майора полиции Мени Биньямина. Кроме того, по завершении допроса, который длился семь часов, следователь МАХАШа применил физическую силу к главе "ЛАХАВ-433" в то время, когда он консультировался со мной".

По словам Ури Корева, после того, как Мени Биньямин согласился подписать документ об условиях освобождения, за исключением одного условия – запрета на встречи с подчиненным офицером, с которым он работает в одном здании. "Вместо того, чтобы освободить его и вызвать завтра в суд, МАХАШ решил его арестовать, что, по сути означает злоупотребление служебными полномочиями. В результате генерал-майор Биньямин подписал условия освобождения и был освобожден на навязанных ему условиях".

В МАХАШ отрицают, что во время допроса были допущены какие-либо нарушения или применена физическая сила.

По информации новостной службы N12, в понедельник, 1 декабря, Мени Биньямин выйдет на работу.

Глава "ЛАХАВ-433" был вызван на допрос в тот день, когда должен был вернуться к занимаемой должности после двухнедельного отпуска, в который ушел после публикации подозрений в свой адрес. Решение о его возвращении к работе было принято генеральным инспектором полиции Дани Леви.