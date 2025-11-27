Глава "ЛАХАВ-433" Мени Биньямин в воскресенье вернется к работе

После вынужденного недельного отпуска на фоне допросов в отделе внутренних расследований полиции (МАХАШ) глава полицейского подразделения "ЛАХАВ-433" Мени Биньямин в воскресенье возвращается к работе по решению генерального инспектора полиции Даниэля Леви.

Напомним, Биньямин был допрошен в связи с подозрениями о конфликте интересов и нарушением общественного доверия, после чего он ушел в отпуск, объясняя это решение желанием позволить следствию установить истину и провести опрос сотрудников его подразделения.

Расследование в отношении Мени Биньямина началось на фоне скандала вокруг бывшего военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми: ранее в четверг появилась информация, что юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара активно противодействовала расследованию: в частности, она сорвала попытку канцелярии главы Генштаба ЦАХАЛа Эяля Замира назначить встречу с главой "ЛАХАВ-433" на первых этапах расследования слива записи из "Сде-Тейман" и причастности к этому сливу Томер-Йерушалми.