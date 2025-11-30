В день возвращения в должность главу "ЛАХАВ-433" вновь вызвали на допрос

Генерал-майор полиции Мени Биньямин, глава подразделения ("ЛАХАВ-433"), вновь вызван на допрос в отдел минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими.

Вызов на допрос последовал в тот день, когда Биньямин должен вернуться к занимаемой должности после двухнедельного отпуска, в который он ушел после публикации подозрений в его адрес. Глава "ЛАХАВ-433" намерен вернуться к работе по распоряжению генерального инспектора полиции Дани Леви.

Как сообщалось ранее, Биньямин был допрошен в связи с подозрениями в конфликте интересов и нарушении общественного доверия, после чего он ушел в отпуск, объясняя это решение желанием позволить следствию установить истину и провести опрос сотрудников его подразделения.

Расследование в отношении Мени Биньямина началось на фоне скандала вокруг бывшего военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми. 27 ноября журналист телеканала I24 News Авишай Гринцайг опубликовал информацию, согласно которой юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара активно противодействовала расследованию: в частности, она сорвала попытку канцелярии главы генштаба ЦАХАЛа Эяля Замира назначить встречу с главой "ЛАХАВ-433" на первых этапах расследования слива записи из "Сде-Тейман" и причастности к этому сливу Томер-Йерушалми. В окружении Баарав-Миары заявили, что информация не соответствует действительности.