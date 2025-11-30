x
30 ноября 2025
30 ноября 2025
30 ноября 2025
Израиль

На 77-й трассе в ДТП тяжело травмирован водитель квадрацикла

ДТП
время публикации: 30 ноября 2025 г., 17:44
На 77-й трассе в ДТП тяжело травмирован водитель квадрацикла
Пресс-служба МАДА

На 77-й трассе, недалеко от поселка Мицпе, произошла авария с участием легкового автомобиля и квадроцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель квадроцикла (мужчина примерно 80 лет) получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу "Пория". Водитель машины травмирован легко.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
