На 77-й трассе в ДТП тяжело травмирован водитель квадрацикла

На 77-й трассе, недалеко от поселка Мицпе, произошла авария с участием легкового автомобиля и квадроцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель квадроцикла (мужчина примерно 80 лет) получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу "Пория". Водитель машины травмирован легко.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.