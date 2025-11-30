Новый закон позволит врачам передавать жизненно важную информацию полиции и соцслужбам

Министерская комиссия по законодательству одобрила предложение министра здравоохранения Хаима Каца о внесении поправки к законодательству, которая позволит профессионалам системы здравоохранения передавать соответствующим органам жизненно важную медицинскую информацию в случаях реальной опасности причинения вреда самому пациенту или другому человеку.

Как сказано в сообщении министерства здравоохранения, эксперты сформулировали законопроект так, чтобы сбалансировать необходимость сообщения с ущербом медицинской конфиденциальности. Необходимость урегулирования этого вопроса возникла в соответствии с рекомендациями различных межведомственных комиссий, которые изучали возможные подходы к борьбе с семейным насилием.

Цель предлагаемой поправки – предоставить лечащим специалистам в системе здравоохранения разрешение передавать информацию соответствующим органам, при этом используя профессиональное усмотрение и соблюдая баланс между ценностью права на частную жизнь и ценностью защиты жизни и телесной неприкосновенности в ситуациях, которые в настоящее время блокируют подобные шаги из-за обязанности соблюдения медицинской тайны.

Согласно предложенной поправке, можно будет передавать необходимую медицинскую информацию для предотвращения реального будущего вреда — полиции, отделам социальных служб, а при необходимости также государственным органам, ответственным за предотвращение насилия в семье, включая межведомственную комиссию по изучению случаев убийств в семье.