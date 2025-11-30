x
30 ноября 2025
|
последняя новость: 18:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 ноября 2025
|
30 ноября 2025
|
последняя новость: 18:27
30 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Новый закон позволит врачам передавать жизненно важную информацию полиции и соцслужбам

время публикации: 30 ноября 2025 г., 17:19 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 17:19
Новый закон позволит врачам передавать жизненно важную информацию полиции и соцслужбам
Пресс-служба МАДА

Министерская комиссия по законодательству одобрила предложение министра здравоохранения Хаима Каца о внесении поправки к законодательству, которая позволит профессионалам системы здравоохранения передавать соответствующим органам жизненно важную медицинскую информацию в случаях реальной опасности причинения вреда самому пациенту или другому человеку.

Как сказано в сообщении министерства здравоохранения, эксперты сформулировали законопроект так, чтобы сбалансировать необходимость сообщения с ущербом медицинской конфиденциальности. Необходимость урегулирования этого вопроса возникла в соответствии с рекомендациями различных межведомственных комиссий, которые изучали возможные подходы к борьбе с семейным насилием.

Цель предлагаемой поправки – предоставить лечащим специалистам в системе здравоохранения разрешение передавать информацию соответствующим органам, при этом используя профессиональное усмотрение и соблюдая баланс между ценностью права на частную жизнь и ценностью защиты жизни и телесной неприкосновенности в ситуациях, которые в настоящее время блокируют подобные шаги из-за обязанности соблюдения медицинской тайны.

Согласно предложенной поправке, можно будет передавать необходимую медицинскую информацию для предотвращения реального будущего вреда — полиции, отделам социальных служб, а при необходимости также государственным органам, ответственным за предотвращение насилия в семье, включая межведомственную комиссию по изучению случаев убийств в семье.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 09 октября 2025

Минздрав откорректировал протокол работы с возвращающимися из плена заложниками
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 04 июля 2025

ИИ отслеживает выражения лица для выявления ПТСР у детей
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 27 июня 2024

"Гаарец": Канцелярия премьера обвиняет израильскую больницу в нарушении частной жизни заложников