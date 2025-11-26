ДТП на 383-м шоссе, тяжело травмирована молодая женщина

Днем 26 ноября на 383-м шоссе недалеко от перекрестка Кфар-Менахем столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии тяжелые травмы получила 22-летняя женщина, еще три человека травмированы легко.

Пострадавшие доставлены в больницу "Каплан" в Реховоте, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.