Полиция задержала автомобильного вора в кипе: оказался нелегалом из Палестинской автономии

В Иерусалиме, в районе Ар Ноф, ночью в субботу был задержан 16-летний подросток, подозреваемый в попытке угона автомобиля. На голове подростка была кипа, в руках он держал мобильный телефон.

Однако то, как он себя вел, вызвало подозрения у жителей района. Вызванный патруль полиции остановил подозреваемого, который затруднился с ответом на вопросы полицейских на иврите и, после короткой паузы, ответил по-арабски. При досмотре патрульные обнаружили у подозреваемого инструменты для взлома автомобиля: бортовой компьютер, стеклобой и дубликат ключа.

Подозреваемый был арестован. Срок его содержания под стражей был продлен судом на четыре дня.