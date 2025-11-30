x
Израиль

Борьба с нарушениями ПДД: 50 миллионов шекелей и сотни новых патрульных машин

Транспорт
ДТП
Мин.транспорта
время публикации: 30 ноября 2025 г., 19:53 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 19:59
Борьба с нарушениями ПДД: 50 миллионов шекелей и сотни новых патрульных машин
Пресс-служба министерства национальной безопасности

Министерство транспорта, министерство национальной безопасности, полиция и национальное управление по безопасности дорожного движения представили совместную программу усиления дорожного надзора, призванную сократить количество погибших и улучшить контроль на дорогах страны.

Совместная программа, на реализацию которой управление по безопасности дорожного движения выделит 50 миллионов шекелей, предполагает значительное увеличение полицейского присутствия на дорогах. На городских и междугородних шоссе будут работать дополнительные патрульные машины по всей стране.

Вскоре автопарк дорожной полиции пополнится сотнями новых машин, экипажи которых будут заниматься отслеживанием самых опасных нарушений, таких как превышение скорости, проезд на красный свет светофора и использование мобильного телефона во время вождения.

Для оптимальной работы программы будет создан совместный координационный центр, управление по безопасности дорожного движения будет использовать самые современные технологии отслеживания ситуации на дорогах и электронные системы мониторинга в патрульных автомобилях. На реализацию программы запланировано потратить около года.

Израиль
