Мотоциклист столкнулся с машиной в Ришон ле-Ционе, он в тяжелом состоянии
время публикации: 30 ноября 2025 г., 19:23 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 19:40
Мотоциклист в возрасте примерно 16 лет пострадал в результате столкновения с автомобилем на улице Иегуда А-Леви в Ришон ле-Ционе.
Прибывшие на место медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали ему неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу "Шамир Асаф а-Рофэ" в тяжелом состоянии с множественными травмами.
