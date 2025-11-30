Мотоциклист столкнулся с машиной в Ришон ле-Ционе, он в тяжелом состоянии

Мотоциклист в возрасте примерно 16 лет пострадал в результате столкновения с автомобилем на улице Иегуда А-Леви в Ришон ле-Ционе.

Прибывшие на место медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали ему неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу "Шамир Асаф а-Рофэ" в тяжелом состоянии с множественными травмами.