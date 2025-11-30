Политики комментируют просьбу Нетаниягу об амнистии

Обращение премьер-министра Биньямина Нетаниягу с просьбой об амнистии вызвало многочисленные реакции.

Глава оппозиции Яир Лапид обратился к президенту Ицхаку Герцогу: "Вы не можете предоставить Нетаниягу амнистию без признания им вины, полного раскаяния и немедленного ухода из политической жизни", – заявил Лапид.

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Вы помните, что пять минут назад тут была война? Вы помните про закон об уклонении от службы, вы помните, что двое заложников все еще в Газе, что экономика обваливается, что цены на продукты в небесах? А что с комиссией по сокрытию правды, которую они хотят создать? Все растаяло в воздухе? Нельзя дать ему управлять повесткой дня".

Глава партии "Демократим" Яир Голан заявил: "Только виновный просит об амнистии. После восьми лет суда, когда его уголовные дела не рухнули, он просит об амнистии. Единственная возможная формула сделки: Нетаниягу признает себя виновным, берет на себя ответственность, уходит из политики и освобождает народ и государство. Только так можно добиться единства в народе".

Глава партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц заявил: "Нетаниягу знает, что просьба об амнистии, которая не соответствует процессу, принятому в Израиле – это полный и абсолютный фэйк, цель которого отвести глаза израильского общества от закона об освобождении от службы, который он продвигает за счет наших детей. Нетаниягу, вместо того, чтобы раздувать огонь, погаси пожар, который ты разжег, останови удар по демократии, иди на выборы и только тогда проси о сделке или об амнистии".

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил: "Этот судебный процесс давно превратился в процесс над прокуратурой, ее позорными действиями, над грубо сшитыми делами, над уголовными методами и криминальными действиями, которые вскрываются в суде каждый день. И несмотря на то, что я уверен, что Нетаниягу должен быть оправдан, а прокуратура должна пройти процесс очищения от коррупции, исходя из чувства национальной ответственности, я поддерживаю просьбу об амнистии".

Министр обороны Исраэль Кац заявил: "Израиль противостоит сегодня самой сложной когда-либо ситуации в сфере безопасности. Старые враги пытаются восстановить свою силу, новые силы в регионе пытаются обозначить угрозы государству Израиль. В этот час необходимо единое и объединенное руководство, которое сконцентрировано на стратегической угрозе в наш адрес".

Министр финансов и глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич заявил: "Обязательство партии "Ционут Датит" реализовать юридическую реформу остается в силе без связи с амнистией Нетаниягу. Если говорить только о суде, в отрыве от необходимости реформировать правоохранительную систему: нет сомнений, что Нетаниягу много лет преследовался коррумпированной судебной системой, состряпавшей ему дела, поэтому я призываю президента удовлетворить его просьбу".