Нетаниягу опубликовал обращение к нации

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал специальное обращение к нации.

"Чем больше вскрывается оправдательных свидетельств, которые полностью обваливают фасад лжи, на котором базировались обвинения, чем яснее становится, что обвинительная база формировалась при совершении тяжких преступлений, становится ясно, что мои личные интересы диктуют продолжение процесса до его завершения. Но общественный интерес диктует иное", – заявил Нетаниягу.

Он отметил, что решение попросить амнистию было продиктовано требованием судей свидетельствовать три раза в неделю. "Этого не просили никогда ни от кого в Израиле", – утверждает премьер-министр.

Нетаниягу также сослался на просьбы президента США Дональда Трампа.

"Президент Трамп дважды призывал немедленно завершить суд для того, чтобы вместе с ним я мог бы продвигать совместные американские и израильские интересы, используя окно возможностей, которое вряд ли откроется вновь", – добавил он.

Нетаниягу отметил, что намерен продолжать действовать "на благо государства и его граждан".

В обращении не звучит какого-либо признания себя виновным или заявления о намерении уйти из политики.