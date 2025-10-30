x
Израиль

Ашер Бухбут не будет осужден за убийство жены Рахель, его поместят в психбольницу

Суд
Судебные решения
Убийства
Семейное насилие
время публикации: 30 октября 2025 г., 16:10 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 16:10
Ашер Бухбут не будет осужден за убийство жены Рахель, его поместят в психбольницу
AP Photo/Jean-Francois Badias

Окружной суд Хайфы постановил, что Ашер Бухбут, совершивший жестокое убийство своей жены Рахель в их доме на глазах у детей, недееспособен в психическом отношении и не может быть осужден за это преступление.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, суд прекратил судебное производство и распорядился отправить обвиняемого на принудительное лечение в закрытое психиатрическое учреждение на максимально допустимый по закону срок – 25 лет.

Преступление было совершено 27 декабря 2023 года, мотивом убийства стала патологическая ревность обвиняемого. В день убийства Ашер Бухбут потребовал, чтобы жена передала ему свой мобильный телефон. Когда она подчинилась, он передал все телефоны семьи своему знакомому по синагоге.

Но затем Бухбут заподозрил, что его жена прячет от него еще один мобильный телефон. Он прошел на кухню, взял нож, направился с ножом в гостиную, где его жена Рахель была рядом с их 15-летним сыном, и ударил женщину ножом в грудь. Даже когда женщина умерла, он продолжал бить ее ножом вновь и вновь. Сын пытался остановить его и отнять нож, и получил ранение в руку.

Подросток выбежал из квартиры, чтобы вызвать помощь, в то время как еще двое детей находились в соседней комнате.

Израиль
