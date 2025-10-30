"Красный крест" направляется в центр сектора за останками израильских заложников

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что автомобили Международного комитета Красного Креста" направляются к заранее оговоренной с военизированным крылом ХАМАСа "Бригады Изаддина аль-Касама" точке встречи, где им будут переданы несколько гробов с останками израильских заложников.

ЦАХАЛ обращается к общественности с просьбой проявлять понимание к трагедии семей погибших и не тиражировать непроверенную информацию, включая имена заложников. После завершения процедуры идентификации сообщение будет в первую очередь передано семьям погибших.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что ХАМАС обязан выполнить условия соглашения и передать останки всех оставшихся в секторе Газы 13 похищенных.