Комплекс военных колледжей переедет из Глилот в Иерусалим

Министерство обороны и муниципалитет Иерусалима подписали зонтичное соглашение, предусматривающее строительство в столице нескольких крупных военных объектов.

На въезде в город будет построено 30-этажное здание для министерства обороны и филиал Управления по исследованиям и разработке вооружений и технической инфраструктуры (МАФАТ).

Комплекс военных колледжей переедет с базы "Глилот" на юго-западную окраину столицы.

Возле института Манделя и ботанического сада будет возведен Музей ЦАХАЛа.

Также будут проведены работы по модернизации призывного пункта и будет продвигаться жилищный проект для офицеров и прапорщиков