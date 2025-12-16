Комплекс военных колледжей переедет из Глилот в Иерусалим
Министерство обороны и муниципалитет Иерусалима подписали зонтичное соглашение, предусматривающее строительство в столице нескольких крупных военных объектов.
На въезде в город будет построено 30-этажное здание для министерства обороны и филиал Управления по исследованиям и разработке вооружений и технической инфраструктуры (МАФАТ).
Комплекс военных колледжей переедет с базы "Глилот" на юго-западную окраину столицы.
Возле института Манделя и ботанического сада будет возведен Музей ЦАХАЛа.
Также будут проведены работы по модернизации призывного пункта и будет продвигаться жилищный проект для офицеров и прапорщиков